Niccolò Fabi pubblica il video live del brano inedito Il silenzio del mattino. Niccolò Fabi pubblica il video live del brano inedito Il silenzio del mattino. Registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour teatrale Libertà negli Occhi (20 novembre, Roma), il video live esce oggi, a sorpresa, come augurio per il nuovo anno e come testimonianza di un tour intenso e colmo di significato per Niccolò Fabi. Il video rappresenta lo spirito sotterraneo del live, è una testimonianza simbolica del viaggio che il cantautore e i suoi compagni hanno vissuto, città dopo città, aprendo uno spiraglio al pubblico sul dietro le quinte del tour. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Niccolò Fabi pubblica il video live dell’inedito Il silenzio del mattino

