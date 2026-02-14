Neva | Prologue annunciato il DLC che svela il destino di Alba e Neva

Nomada Studio e Devolver Digital hanno annunciato Neva: Prologue, un DLC che rivela come Alba e Neva siano legate fin dall’inizio. La nuova espansione, disponibile a pagamento, mostra i primi momenti della loro storia e offre ai giocatori un’anteprima di ciò che li attende. La notizia ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati, desiderosi di scoprire i retroscena di questa avventura.

Nomada Studio e Devolver Digital sono entusiasti di annunciare Neva: Prologue, una nuova, straordinaria espansione DLC a pagamento che svela come i destini di Alba e Neva si siano intrecciati per la prima volta. Il DLC sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch il 19 febbraio al prezzo di 2,49 euro. In Neva: Prologue, i giocatori seguiranno Alba mentre insegue una scia di farfalle bianche nelle profondità delle paludi corrotte, solo per imbattersi in un cucciolo di lupo spaventato, perso e solo. Per sopravvivere, Alba dovrà guadagnarsi la fiducia del cucciolo e guidarli entrambi attraverso le zone umide deturpate e le forze oscure che li perseguitano.