Silksong | annunciato Sea of Sorrow il primo DLC in arrivo nel 2026

Team Cherry annuncia Sea of Sorrow, il primo DLC di Hollow Knight: Silksong, previsto per il 2026. L'espansione promette di ampliare l'universo del gioco, offrendo nuove avventure e contenuti ai fan della saga. Un'anticipazione che accende l'attesa per questa novità in arrivo tra due anni.

© Nerdpool.it - Silksong: annunciato Sea of Sorrow, il primo DLC in arrivo nel 2026 Hollow Knight: Silksong si espande ufficialmente: Team Cherry ha annunciato il primo DLC espansione del gioco, intitolato Sea of Sorrow, in arrivo nel 2026. Si tratterà di un contenuto gratuito, pensato come prima grande aggiunta post-lancio per l’avventura di Hornet. Stando alle informazioni condivise insieme all’annuncio, Sea of Sorrow introdurrà un’impronta marcatamente “nautica”: l’espansione porterà con sé nuove aree da esplorare, boss inediti, strumenti e contenuti aggiuntivi, ampliando la mappa e la progressione con nuove sfide e possibilità per chi ha già completato (o sta completando) l’avventura principale. Nerdpool.it SILKSONG: DLC gratuito ANNUNCIATO! Hollow Knight: Silksong si espande con Sea of Sorrow, nuova espansione gratuita in arrivo nel 2026 - Team Cherry ha annunciato ufficialmente Sea of Sorrow, una nuova espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong prevista per il 2026. gamerbrain.net

Hollow Knight: Silksong riceverà un'espansione gratuita, ecco quanto ha venduto - Team Cherry ha aggiornato i dati di vendita di Hollow Knight: Silksong, e ha approfittato dell'occasione per annunciare anche l'arrivo di un'espansione gratuia, Sea of Sorrow.

