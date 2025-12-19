World War Z è stato annunciato il DLC The Walking Dead con un trailer

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saber Interactive annuncia il nuovo DLC di World War Z, portando i giocatori nel coinvolgente universo di The Walking Dead di AMC. Un'aggiunta che promette di intensificare l’esperienza cooperativa, immergendoli in un’epica battaglia contro il terrore e l’oscurità. Restate sintonizzati per scoprire le emozioni e le sfide che questo atteso contenuto riserverà ai fan dello sparatutto e della celebre serie.

world war z 232 stato annunciato il dlc the walking dead con un trailer

© Game-experience.it - World War Z, è stato annunciato il DLC The Walking Dead con un trailer

Oggi Saber Interactive ha rivelato che il prossimo DLC della campagna per World War Z, lo sparatutto cooperativo a tema zombie di successo basato sul film campione d’incassi della Paramount Pictures, porterà i giocatori nel terrificante mondo di The Walking Dead di AMC. Con questo contenuto, i giocatori possono prendere parte ad una nuova battaglia per la sopravvivenza contro gli implacabili non morti in tre nuovi capitoli della storia con alcuni dei personaggi e delle ambientazioni più leggendari dell’iconico franchise. Il DLC World War Z x The Walking Dead verrà lanciato a gennaio 2026 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Total War: Medieval 3 è stato annunciato ufficialmente con un trailer da Creative Assembly

Leggi anche: The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3, Episodio 4, Trailer: Daryl e Carol combattono i nuovi nemici di The Walking Dead

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

World War Z: svelato il DLC con The Walking Dead - Saber Interactive ha svelato il DLC in arrivo su World War Z, una collaborazione con The Walking Dead che arriverà a gennaio. vgmag.it

world war z 232World War Z: teaser trailer per un nuovo DLC - Saber Interactive ha pubblicato un breve teaser trailer, di 30 secondi, per un nuovo DLC in arrivo su World War Z. vgmag.it

World War Z 2013 - Peter Capaldi era già stato Dottore un anno prima di entrare nel cast di Doctor Who come protagonista. movieplayer.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.