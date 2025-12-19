World War Z è stato annunciato il DLC The Walking Dead con un trailer

Saber Interactive annuncia il nuovo DLC di World War Z, portando i giocatori nel coinvolgente universo di The Walking Dead di AMC. Un'aggiunta che promette di intensificare l’esperienza cooperativa, immergendoli in un’epica battaglia contro il terrore e l’oscurità. Restate sintonizzati per scoprire le emozioni e le sfide che questo atteso contenuto riserverà ai fan dello sparatutto e della celebre serie.

© Game-experience.it - World War Z, è stato annunciato il DLC The Walking Dead con un trailer Oggi Saber Interactive ha rivelato che il prossimo DLC della campagna per World War Z, lo sparatutto cooperativo a tema zombie di successo basato sul film campione d'incassi della Paramount Pictures, porterà i giocatori nel terrificante mondo di The Walking Dead di AMC. Con questo contenuto, i giocatori possono prendere parte ad una nuova battaglia per la sopravvivenza contro gli implacabili non morti in tre nuovi capitoli della storia con alcuni dei personaggi e delle ambientazioni più leggendari dell'iconico franchise. Il DLC World War Z x The Walking Dead verrà lanciato a gennaio 2026 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

