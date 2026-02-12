Vertice Trump-Netanyahu Usa trattano con Iran
Ieri negli Stati Uniti si è tenuto un nuovo vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. I due leader si sono confrontati principalmente sulla situazione in Iran, mentre il premier israeliano ha dato il suo via libera al ‘Board of Peace’. La riunione arriva in un momento di tensione crescente nella regione e fa pensare a possibili sviluppi nelle prossime settimane.
Ieri negli Stati Uniti nuovo vertice tra Trump e Netanyahu. Al centro la questione iraniana, mentre il premier israeliano firma l’ok al ‘Board of Peace’. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
