Nelle farmacie comunali di Monza continueranno ad essere vendute medicine israeliane

Il consiglio comunale di Monza ha approvato una mozione che invita a boicottare i farmaci israeliani, ma in realtà le farmacie comunali continueranno a vendere quelle medicine. La decisione, presa senza modificare la gestione delle farmacie pubbliche, si basa su motivazioni politiche piuttosto che su questioni pratiche. La proposta ha suscitato molte discussioni tra cittadini e rappresentanti, ma alla fine non cambierà le vendite di farmaci nelle farmacie di Monza.

Tanto rumore per nulla. Così potremmo sintetizzare la mozione per boicottare i farmaci israeliani approvata nelle scorse settimane dal consiglio comunale di Monza. Una mozione che impegnava il sindaco e la giunta a invitare FarmaCom (la partecipata del Comune che gestisce le 11 farmacie comunali di Monza) a non approvvigionarsi di farmaci prodotti dalle aziende israeliane, optando per case farmaceutiche non coinvolte nella guerra a Gaza. Una mozione presentata dalla lista civica di maggioranza LabMonza passata coi voti della maggioranza e con l'astensione del sindaco Paolo Pilotto e dei consiglieri Tullio Parrella (Azione), Giovanna Porro (Pd), Paolo Piffer (Civicamente) e Désiré Chiara Merlini (Gruppo Misto).