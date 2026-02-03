Monza boicotta Israele | niente medicine israeliane nelle farmacie comunali

Monza decide di boicottare i medicinali israeliani nelle farmacie comunali. Dopo una lunga discussione, l’amministrazione comunale ha approvato una mozione proposta dal gruppo LabMonza. Da oggi, nelle farmacie gestite dal Comune non saranno più disponibili medicine provenienti da Israele. La decisione arriva in un momento di tensione internazionale e ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e politici.

Che cosa cambierà per i pazienti di Monza e perché l'amministrazione Pilotto ha scelto di escludere i farmaci Teva dai banchi delle farmacie comunali Alla fine LabMonza ce l'ha fatta: approvata la mozione per boicottare i medicinali israeliani dalle farmacie comunali. La mozione è stata approvata ieri sera, lunedì 2 febbraio, durante il consiglio comunale, non senza qualche mal di pancia con 16 voti favorevoli, 6 contrari, 5 astenuti (Parrella, Piffer, Merlini, Pilotto, Porro) e 2 astenuti. Una mozione che la lista civica di maggioranza aveva presentata lo scorso novembre seguendo quanto già avvenuto in alcuni Comuni come Firenze, Sesto Fiorentino, Jesi e Rovereto.

