Alexei Navalny l' accusa di cinque Paesi alla conferenza di Monaco | Ucciso dalla Russia con una rara tossina letale

Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny con una tossina rara, un'ipotesi sollevata durante la conferenza di Monaco. Navalny, oppositore politico russo, è morto due anni fa nel campo di prigionia, dove era stato incarcerato per motivi politici. Secondo le dichiarazioni ufficiali, la tossina usata contro di lui è altamente letale e difficile da individuare. Durante il meeting, i rappresentanti hanno mostrato documenti e testimonianze che collegano il governo russo all'omicidio. Un dettaglio concreto è che, pochi mesi prima della morte, Navalny aveva subito un grave avvelenamento durante un soggiorno

L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una «rara tossina»: lo affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco. «Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione», ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Londra ha segnalato Mosca all'organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche.