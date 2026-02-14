Alexei Navalny l' accusa di cinque Paesi | Ucciso dalla Russia con una rara tossina letale Cos' è ?l' epibatidina 200 volte più forte della morfina

Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny, usando una tossina sconosciuta e potente. I governi sostengono che Navalny, l’oppositore russo morto in un campo di prigionia due anni fa, sia stato avvelenato con l’epibatidina, una sostanza 200 volte più forte della morfina. Questo veleno, raro e difficile da individuare, ha causato la sua morte improvvisa.

L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una «rara tossina»: lo affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco. «Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione», ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico. Londra ha segnalato Mosca all'organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche. Il Foreign Office ha detto di avere «le prove» che Putin abbia ordinato di avvelenare Navalny, morto mentre era detenuto in una colonia penale in Siberia. 🔗 Leggi su Leggo.it

