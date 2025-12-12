E' online uno spazio digitale dedicato al territorio

È stato inaugurato il nuovo portale “Essere Vigonza”, uno spazio digitale dedicato al territorio di Vigonza. Questa piattaforma offre un punto di riferimento online per scoprire le eccellenze locali, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione delle realtà e delle iniziative della comunità. Un contributo importante per rafforzare il senso di identità e promuovere lo sviluppo locale.

Online il nuovo portale “Essere Vigonza”: uno spazio digitale dedicato al territorio di Vigonza e alle sue eccellenze. È attivo e online da pochi giorni il nuovo portale www.esserevigonza.it dedicato alla valorizzazione del territorio di Vigonza e delle sue eccellenze culturali, naturalistiche. Padovaoggi.it

