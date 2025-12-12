E' online uno spazio digitale dedicato al territorio

È stato inaugurato il nuovo portale “Essere Vigonza”, uno spazio digitale dedicato al territorio di Vigonza. Questa piattaforma offre un punto di riferimento online per scoprire le eccellenze locali, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione delle realtà e delle iniziative della comunità. Un contributo importante per rafforzare il senso di identità e promuovere lo sviluppo locale.

Online il nuovo portale "Essere Vigonza": uno spazio digitale dedicato al territorio di Vigonza e alle sue eccellenze. È attivo e online da pochi giorni il nuovo portale www.esserevigonza.it dedicato alla valorizzazione del territorio di Vigonza e delle sue eccellenze culturali, naturalistiche.

È online da ieri Posideo, il nuovo spazio di informazione e cultura dedicato alla Penisola Sorrentino-Amalfitana. Un progetto che nasce per raccontare il territorio, le sue trasformazioni, le sue idee, e per costruire un punto di riferimento libero e curioso. Legget - facebook.com facebook

È online il n. 53 di #POLARIS Innovation Journal, dedicato allo #Spazio. Il nuovo numero esplora sviluppi e prospettive di un settore sempre più strategico per la vita quotidiana: dalla ricerca di nuovi spazi abitabili e risorse alle applicazioni downstream, come x.com

MINORI ONLINE, serve un nuovo spazio digitale a loro dedicato?

