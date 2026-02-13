Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l’organo. I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore – poi risultato danneggiato – trapiantato al bambino di due anni, dopo aver scoperto che il box presentava evidenti segni di manomissione e non rispettava le norme di sicurezza.

I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore - poi risultato danneggiato - trapiantato al bimbo di due anni e quattro mesi che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi. Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: «Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo» Sul box, un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto organi, progettato per mantenere l'organo a temperature controllate, è prevista una perizia da parte di consulenti che verranno appositamente nominati dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

E’ un pomeriggio difficile all’ospedale Monaldi di Napoli.

I carabinieri di Nola e Marigliano hanno studiato tutta la documentazione clinica del bambino sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli.

