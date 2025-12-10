Benfica-Napoli le formazioni ufficiali | Conte conferma tutti McTominay c’è gioca con Elmas a centrocampo

Ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli, con Mister Conte che conferma la formazione e McTominay in campo, affiancato a Elmas a centrocampo. I partenopei schierano un 3-4-3, includendo Milinkovic-Savic tra i pali e un attacco composto da Neres, Hojlund e Lang.

Ecco le formazioni ufficiali di Benfica- Napoli. Le formazioni ufficiali: Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho Benfica-Napoli, è allarme ultras: si temono contatti con i tifosi dello Sporting che rientrano da Monaco La sfida di Lisbona si gioca ben prima del fischio d'inizio. A preoccupare non è solo la temperatura calcistica del Da Luz, ma soprattutto il timore di nuovi scontri tra ultrà del Napoli e dello Sporting, dopo i gravi incidenti dello scorso ottobre a Napoli.

Le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli (Champions League) - L'appuntamento è per le ore 21 quando ci sarà il calcio d'inizio del match: queste le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Conte.

Benfica-Napoli: le formazioni ufficiali. Olivera, Neres, Hojlund: le scelte di Conte per battere Mourinho - Napoli Conte conferma la squadra che ha battuto la Juventus: tridente con Neres e Lang ai lati di Hojlund, Olivera vince il ballottaggio a sinistra

