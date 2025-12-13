Udinese-Napoli le probabili formazioni | confermati Elmas e McTominay a centrocampo Sky Sport
Domani alle 15:00, all'BluEnergy Stadium, si disputerà Udinese-Napoli, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. Le probabili formazioni vedono confermati Elmas e McTominay a centrocampo, pronti a scendere in campo per una partita che promette emozioni e sfide decisive nella corsa al campionato.
Domani, alle 0re 15:00, il Napoli affronterà l’Udinese al BluEnergy Stadium nel match valido per la 15esima giornata di Serie A. Ecco le anticipazioni di Sky Sport. Udinese-Napoli, la probabile formazione degli azzurri. Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte Leggi anche: Capello: «Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare» Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, analizza le difficoltà delle squadre italiane nel reggere il doppio impegno tra campionato e Champions League. Ilnapolista.it
Udinese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A - Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: dovrebbe toccare a Rui Modesto, ma in corsa c'è anche Bertola. sport.sky.it
Probabili formazioni Udinese-Napoli: Zanoli da ex, Politano più di Lang - Dopo il passo falso in Champions League contro il Benfica, il Napoli ripartirà dalla ... fantamaster.it
Matteo Politano tornerà a vestire una maglia da titolare in occasione di Udinese-Napoli A riferirlo è Il Corriere dello Sport, secondo cui Conte deve decidere l’esterno che farà spazio all’ex Sassuolo Diteci la vostra scelta #SSCNapoli #Politano #Neres - facebook.com facebook
Antonio Vergara verso la prima da titolare in campionato Secondo Sky Sport, uno tra Elmas e McTominay partirà dalla panchina in Udinese-Napoli Chi deve riposare tra i due centrocampisti secondo te #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
UDINESE NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI QUANTI CAMBIVIETATO SBAGLIARLI