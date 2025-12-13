Udinese-Napoli le probabili formazioni | confermati Elmas e McTominay a centrocampo Sky Sport

Domani alle 15:00, all'BluEnergy Stadium, si disputerà Udinese-Napoli, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. Le probabili formazioni vedono confermati Elmas e McTominay a centrocampo, pronti a scendere in campo per una partita che promette emozioni e sfide decisive nella corsa al campionato.

Domani, alle 0re 15:00, il Napoli affronterà l'Udinese al BluEnergy Stadium nel match valido per la 15esima giornata di Serie A. Ecco le anticipazioni di Sky Sport. Udinese-Napoli, la probabile formazione degli azzurri. Leggi anche: Capello: «Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare» Fabio Capello, intervistato dalla  Gazzetta dello Sport, analizza le difficoltà delle squadre italiane nel reggere il doppio impegno tra campionato e Champions League.

