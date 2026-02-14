Napoli-Roma dubbi di formazione per Conte

Antonio Conte deve decidere la formazione del Napoli prima della partita contro la Roma di domani sera. Il tecnico si confronta con diverse opzioni, mentre aspetta di capire quali giocatori saranno disponibili. Tra i dubbi principali ci sono alcune assenze e le scelte da fare in attacco e in difesa. La domanda più grande riguarda chi schierare come punta centrale e quale modulo adottare.

Vigilia di scelte per Antonio Conte, chiamato a definire l'assetto del Napoli che domani sera affronterà la Roma al Maradona. Le indicazioni non mancano, ma certezze assolute ancora no. A fare il punto sull'undici possibile è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sottolineando come molto dipenderà dalle ultime valutazioni fisiche. Il nome chiave resta quello di Scott McTominay. Dal suo recupero passa una parte importante dell'equilibrio azzurro: le sensazioni sono incoraggianti, ma servirà l'ok definitivo per inserirlo dal primo minuto accanto a Lobotka. In caso di conferma, Elmas agirebbe qualche metro più avanti, tra le linee, a supporto del reparto offensivo.