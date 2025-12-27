Verso Cremona | Conte tra dubbi e certezze di formazione
Archiviata la breve sosta natalizia, il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti al centro sportivo di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: TS – Spalletti tra dubbi e certezze
Leggi anche: Roma-Inter 0-1, tra dubbi e certezze: cosa resta tra le mani a Gasperini
Il Napoli non si ferma: testa a Cremona, oggi in campo; Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy; Napoli, riparte la corsa Scudetto: Conte a Cremona con due dubbi; A Cremona riparte la corsa Scudetto: Conte ha due dubbi di formazione.
A Cremona riparte la corsa Scudetto: Conte ha due dubbi di formazione - Dopo una pausa nel giorno di Natale, il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno a 48 ore dalla sfida dello Zini con la Cremonese, prima tappa di una ... tuttonapoli.net
Napoli, recuperi e dubbi verso Torino: Conte può anticipare le rotazioni Champions - Ore di riflessioni e di scelte per Antonio Conte, protagonista quest'oggi alle 15 in conferenza stampa (live su ... tuttomercatoweb.com
Verso Napoli-Milan: Conte conferma Lukaku, Neres rientra tra i convocati - Il Napoli reduce dal pareggio esterno contro il Venezia, si appresta ora ad affrontare il Milan al Maradona in occasione della 30^ giornata di Serie A. it.blastingnews.com
Verso la prossima a Cremona x.com
Intanto continua la polemica politica innescata verso il Comune da Novità a Cremona e Fratelli d'Italia circa il peso istituzionale dell'amministrazione nei confrontri degli organizzatori del tour promozionale della fiaccola Leggi tutto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.