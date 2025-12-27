Verso Cremona | Conte tra dubbi e certezze di formazione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la breve sosta natalizia, il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti al centro sportivo di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

verso cremona conte tra dubbi e certezze di formazione

© Forzazzurri.net - Verso Cremona: Conte tra dubbi e certezze di formazione

Leggi anche: TS – Spalletti tra dubbi e certezze

Leggi anche: Roma-Inter 0-1, tra dubbi e certezze: cosa resta tra le mani a Gasperini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Napoli non si ferma: testa a Cremona, oggi in campo; Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy; Napoli, riparte la corsa Scudetto: Conte a Cremona con due dubbi; A Cremona riparte la corsa Scudetto: Conte ha due dubbi di formazione.

verso cremona conte dubbiA Cremona riparte la corsa Scudetto: Conte ha due dubbi di formazione - Dopo una pausa nel giorno di Natale,  il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno a 48 ore dalla sfida dello Zini con la Cremonese, prima tappa di una ... tuttonapoli.net

Napoli, recuperi e dubbi verso Torino: Conte può anticipare le rotazioni Champions - Ore di riflessioni e di scelte per Antonio Conte, protagonista quest'oggi alle 15 in conferenza stampa (live su ... tuttomercatoweb.com

Verso Napoli-Milan: Conte conferma Lukaku, Neres rientra tra i convocati - Il Napoli reduce dal pareggio esterno contro il Venezia, si appresta ora ad affrontare il Milan al Maradona in occasione della 30^ giornata di Serie A. it.blastingnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.