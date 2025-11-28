Dubbi di formazione per Conte | contro la Roma cambia l’attacco?

In vista del big match del weekend contro la Roma, Antonio Conte sta cercando la migliore strategia possibile per tentare lo scavalco ai danni di Gasperini. Attualmente la Lupa guida la classifica del campionato, a +2 dai partenopei e dal Milan: per la gara dell’Olimpico, possibile chance dall’inizio per Matteo Politano. Conte pronto a modificare il tridente: il possibile ballottaggio. La sfida contro la capolista porta il Napoli a cercare imprevedibilità e concretezza, elementi necessari se si vuole mettere in difficoltà la migliore difesa del torneo. Proprio in zona gol, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime gare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dubbi di formazione per Conte: contro la Roma cambia l’attacco?

