Roma-Napoli storia di un legame spezzato | dal derby del Sud ai colpi di pistola

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era la sfida delle tavolate di pasta tutti insieme fuori dallo stadio. Dal gesto dell’ombrello di Bagni alla spirale di scontri, fino alla tragedia di Ciro Esposito nel 2014 e si è trasformata in una delle rivalità più tese d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma napoli storia di un legame spezzato dal derby del sud ai colpi di pistola

© Gazzetta.it - Roma-Napoli, storia di un legame spezzato: dal derby del Sud ai colpi di pistola

Contenuti che potrebbero interessarti

roma napoli storia legameRoma-Napoli, storia di un legame spezzato: dal derby del Sud ai colpi di pistola - Dal gesto dell’ombrello di Bagni alla spirale di scontri, fino alla tragedia di Ciro Esposito nel 2014 e si è trasformata in una ... Scrive msn.com

roma napoli storia legameRoma-Napoli mai così importante: primo incrocio nella storia con questi numeri - Napoli e raramente l'incrocio tra le due squadre è stato così d'alto livello. Riporta tuttonapoli.net

roma napoli storia legameFrancesco Totti: «Mi manca l'Olimpico, voglio tornarci presto. Napoli? Tifoseria pazzesca, hanno un debole per me» - In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie di interviste esclusive co- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Napoli Storia Legame