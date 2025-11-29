Era la sfida delle tavolate di pasta tutti insieme fuori dallo stadio. Dal gesto dell’ombrello di Bagni alla spirale di scontri, fino alla tragedia di Ciro Esposito nel 2014 e si è trasformata in una delle rivalità più tese d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Napoli, storia di un legame spezzato: dal derby del Sud ai colpi di pistola