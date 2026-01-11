Napoli il blocco parziale del mercato dipende anche dalla strategia degli ammortamenti

Il blocco parziale del mercato del Napoli è influenzato anche dalla strategia relativa agli ammortamenti, nonostante la squadra disponga di oltre 170 milioni di euro in banca. Questa situazione impone una pianificazione attenta e mirata nelle operazioni di mercato invernale, considerando le restrizioni finanziarie e le esigenze della rosa. La gestione delle risorse sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio tra obiettivi sportivi e sostenibilità economica.

Nonostante oltre 170 milioni in banca, il Napoli dovrà muoversi sul mercato invernale con il freno a mano tirato. La regola del "saldo zero" imposta dalla commissione di controllo sui conti costringe De Laurentiis e Manna a una politica oculata: ogni acquisto dovrà essere bilanciato da una cessione. L'approfondimento di Francesco Bertolino sul Corsera. Napoli, ecco il motivo di questo mercato paradossale. Si legge sul Corsera Il Napoli ha oltre 170 milioni depositati in banca, ma sul mercato invernale non potrà spendere un euro in più di quanto incassa. Tutto dipende dal cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della salute finanziaria del calcio.

Il Mattino – “Napoli, si continua la ricerca del centrocampista. Da Goretzka a Gotze, ecco i profili seguiti” - Il Napoli, nonostante il parziale blocco del mercato, è molto attivo su vari fronti, alla ricerca di quelle che possono essere delle interessanti opportunità da cogliere. msn.com

La questione del mercato limitato del Napoli colpisce anche la Primavera Il club aveva infatti chiuso un acquisto per la formazione allenata da mister Dario Rocco: ovvero l'arrivo di Milton Pereyra, centravanti classe 2008 del Boca Juniors Il blocco soft - facebook.com facebook

