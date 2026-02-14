napoli minore arrestato per terrorismo dopo aver diffuso tutorial e manuali dello stato islamico

A Napoli, un ragazzino è stato fermato dalla polizia perché condivideva online materiale dell’Isis tra i suoi amici più giovani. La polizia ha trovato sul suo cellulare video e testi che insegnavano come realizzare ordigni e si sono resi conto che il ragazzo aveva già diffuso queste guide tra altri adolescenti del quartiere.

Un minore è stato arrestato e trasferito in istituto penale a seguito di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos di Napoli. Il giovane è stato accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di aver diffuso in rete tutorial e manuali per la fabbricazione di esplosivi, scaricati dal dark web. L’operazione, coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli, ha portato alla luce un caso di radicalizzazione digitale e proselitismo online. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Digos di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minore coinvolto in attività connesse al terrorismo internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

