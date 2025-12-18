Dimmi La Verità | Stefano Piazza | Il terrorismo islamico dopo la strage in Australia
Il 18 dicembre 2025, torna #DimmiLaVerità con Stefano Piazza, che analizza gli sviluppi del terrorismo islamico a seguito della tragica strage in Australia. Un approfondimento sulle dinamiche, le minacce e le risposte della comunità internazionale, per capire meglio un fenomeno complesso e inquietante.
Ecco #DimmiLaVerità del 18 dicembre 2025. Con il nostro Stefano Piazza facciamo il punto sul terrorismo islamico dopo la strage in Australia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Dimmi La Verità | Stefano Piazza: «Gli aspetti più inquietanti del terrorismo islamico internazionale»
Leggi anche: L’ombra dell’Isis dietro la strage di Hanukkah in Australia. I due killer padre e figlio: la bugia alla famiglia e i legami con il terrorismo islamico
Le Supercoppe si contano. Ma le emozioni no. Dimmi la verità: qual è la Supercoppa dell’Inter che ti è rimasta addosso più di tutte Anno, partita, sensazione. Scrivilo nei commenti. #Inter #ForzaInter #Interista #SupercoppaItaliana #InterForever - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.