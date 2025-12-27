Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Hannoun per finanziamento a gruppi terroristici è una vittoria dello Stato. Un ringraziamento alla Guardia di Finanza e alla direzione distrettuale Antimafia per aver fermato chi diffonde il seme dell'odio religioso e chi cerca di condizionare le scelte politiche sfruttando la furia ideologica e violenta di Hamas, di cui Hannoun viene ritenuto membro del comparto estero". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie. "Il terrore e la violenza -aggiunge- non troveranno mai spazio nella cultura del centrodestra, a differenza di una certa sinistra che giustifica le brutalità dei pro-Pal, finendo per giocare di sponda irresponsabilmente con chi semina terrore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Biancofiore, vittoria dello Stato'

Leggi anche: Arresto Grazia Santapaola, Delmastro: "Nuova vittoria dello Stato contro Cosa Nostra"

Leggi anche: Il premio Nobel Machado: "In Venezuela c'è terrorismo di Stato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Terrorismo: Biancofiore, vittoria dello Stato' - "L'arresto di Hannoun per finanziamento a gruppi terroristici è una vittoria dello Stato. iltempo.it