McTominay sollievo Napoli | contro la Roma ci sarà

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e i tifosi sono in attesa di conoscere la formazione. Scott McTominay, che ha dato grande sollievo alla squadra nelle ultime uscite, sarà sicuramente assente contro il Como in Coppa Italia. L’allenatore Conte preferisce non rischiarlo, anche se il suo ruolo in campo si farà sentire. La squadra si prepara senza lo scozzese, puntando su altre soluzioni per affrontare la sfida.

Ma sì, c’è di peggio nella vita di un una infiammazione al tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale, roba che solo i medici possono maneggiare e spiegare, ma poi può darsi ci sia anche di meglio, soprattutto se già ti mancano De Bruyne, Gilmour e Anguissa. Scott McTominay è d’acciaio, dunque non si spezza, ma comunque si piega, se le partite giocate sono 27 (Nazionale inclusa), se dal 18 ottobre non si è mai fermato, se in questi quattro mesi gli è stato concesso di saltare la prima ora con il Cagliari in Coppa Italia e quella con il Lecce. È fatale, forse, o magari no, però intanto mentre il Como si avvicina e la Coppa Italia - a differenza di un anno fa - è un desiderio (in)confessabile, è il caso di usare la prudenza: a casa, o in tribuna, a meno che stamattina, presentandosi a Castel Volturno, non ricominci a zompettare come spesso gli accade. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McTominay, sollievo Napoli: contro la Roma ci sarà Approfondimenti su McTominay Roma Casa Sollievo, comparto in rivolta contro il cambio di contratto: "Se necessario ci sarà una marcia su Roma" Benfica-Napoli, McTominay ci sarà (Cormezz) Il Napoli si prepara ad affrontare questa sera il Benfica in Champions League, con l’incertezza sulle condizioni di Scott McTominay. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su McTominay Roma Argomenti discussi: MCTOMINAY sollievo Napoli; Infortunio McTominay, le condizioni e i tempi di recupero; Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: Fra un po' gioco io; Napoli, dopo l'impresa contro il Genoa i giocatori festeggiano sui social. Lo scozzese è insostituibile, ma nonostante l'emergenza a centrocampo Conte non lo rischierà per la gara di Coppa Italia con il ComoLo scozzese è insostituibile, ma nonostante l'emergenza a centrocampo Conte non lo rischierà per la gara di Coppa Italia con il Como ... gazzetta.it Infortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico riscontrato in Genoa NapoliInfortunio McTominay, sospiro di sollievo per Conte: può saltare solo il Como! L’entità del problema fisico riscontrato in Genoa Napoli Un sospiro di sollievo attraversa il centro sportivo di Castel V ... calcionews24.com #McTominay, sollievo #Napoli: salta la Coppa Italia, rientra con la #Roma x.com Infortunio McTominay: sospiro di sollievo per il Napoli, ecco quando torna >> https://tinyurl.com/3ew5kcar facebook

