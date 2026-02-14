Napoli manifestazione contro lo sgombero dei centri sociali | Il governo ha fatto male i conti
A Napoli, decine di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro lo sgombero dei centri sociali, accusando il governo di aver preso decisioni affrettate. La protesta, intitolata “Amore che resiste”, è partita dopo che le autorità hanno annunciato la chiusura di alcuni spazi dedicati alla cultura e all’associazionismo, provocando la mobilitazione di giovani e attivisti. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno acceso fumogeni e sventolato bandiere, chiedendo di fermare le operazioni di sgombero.
‘Amore che resiste’ è il titolo della manifestazione che si è tenuta a Napoli contro lo sgombero dei centri sociali. “Siamo in piazza a difesa degli spazi sociali e per dire in modo chiaro che il governo ha fatto male i suoi conti. Vogliamo difendere la democrazia, difendere gli spazi occupati, le battaglie per un mondo giusto e per costruire un Paese nuovo” ha detto Davide Dioguardi, del Laboratorio Insurgencia. Dello stesso parere Monica Riccio del Gridas di Scampia “Dopo 45 anni di cineforum gratuiti, di doposcuola popolare e di carnevale sociale siamo a rischio di sgombero a seguito di una sentenza della corte d’appello che ci ha giudicati occupanti senza titolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Corteo contro lo sgombero di Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino: nove agenti feriti. Salvini: «Ruspe sui centri sociali»
A Torino si è svolto un corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, che ha portato a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.
Piantedosi annuncia la tolleranza zero sui centri sociali: lo sgombero di Askatasuna non sarà l’unico
A Napoli i manifestanti forzano il cordone di polizia ed entrano nel porto: le immagini
