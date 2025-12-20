Corteo contro lo sgombero di Askatasuna scontri tra manifestanti e polizia a Torino | nove agenti feriti Salvini | Ruspe sui centri sociali

A Torino si è svolto un corteo di protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, che ha portato a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante gli incidenti, nove agenti sono rimasti feriti. La situazione ha suscitato reazioni politiche, con il ministro Salvini che ha dichiarato: «Ruspe sui centri sociali». La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato, e bastonate da parte dei manifestanti. Il primo bilancio dopo gli scontri parla di nove agenti di polizia feriti. A quanto si apprende dalla questura torinese i feriti – poliziotti dei reparti mobili – sono stati colpiti da oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sgombero Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia: nove agenti feriti. Salvini: «Ruspe sui centri sociali» Leggi anche: Torino: scontri al corteo di Askatasuna. Nove agenti feriti. Salvini: “Ruspe sui centri sociali” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; TORINO: SABATO 20 DICEMBRE MANIFESTAZIONE CONTRO LO SGOMBERO DI ASKATASUNA; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti. Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it

Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: 9 agenti feriti - Una giornata di tensione, il centro della città di Torino bloccato, un bilancio di 9 agenti feriti, e una serie di ulteriori iniziative annunciate a stretto ... msn.com

Sgombero Askatasuna accende la protesta: corteo a Torino e scontri con la polizia - Scontri e tensioni durante il corteo di protesta a Torino: attivisti da tutta Italia in piazza contro lo sgombero di Askatasuna. notizie.it

Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati nel pomeriggio di sabato 20 dicembre quando il corteo organizzato dopo lo sgombero dell'Askatasuna ha provato a raggiungere la sede del centro sociale. In azione anche l'idrante, lanciati lacrimogeni. - facebook.com facebook

Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati nel pomeriggio di sabato 20 dicembre quando il corteo organizzato dopo lo sgombero dell'Askatasuna ha provato a raggiungere la sede del centro sociale. In azione anche l'idrante, lanciati i primi lacrimogeni. x.com

