Lo sgombero di Askatasuna a Torino non sarà l’unico caso di ripristino della legalità rispetto al fenomeno dei centri sociali abusivi: parola del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che in una intervista a Libero Quotidiano spiega che « Come regola ci siamo dati sin dall’inizio quella di sgomberare entro 24 ore ogni edificio oggetto di nuove occupazione abusive. Infatti non se sono praticamente registrate più di nuove. Alcune occupazioni sono risalenti negli anni e per queste su tutto il territorio nazionale si sta procedendo secondo un ordine progressivo stabilito dalle prefetture ». Occupazione abusiva di piani inagibili alla base della scelta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi annuncia la tolleranza zero sui centri sociali: lo sgombero di Askatasuna non sarà l’unico

Leggi anche: L’assalto a “La Stampa” e la bufera sulle parole di Albanese. Centri sociali nel mirino: “Chiudere Askatasuna”

Leggi anche: "Uno sgombero ogni 24 ore". Dopo Askatasuna, Piantedosi tira dritto contro le occupazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il ministro Piantedosi annuncia sui social l'avvenuto sgombero del centro sociale: "Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese". - facebook.com facebook