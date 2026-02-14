Bimbo trapiantato la mamma | Lui è un guerriero e io non mollo

La mamma di un bambino trapiantato afferma: “Lui è un guerriero e io non mollo”. La donna racconta che il piccolo sta affrontando con coraggio la difficile attesa di un nuovo cuore, mentre le speranze si concentrano sulla possibilità di un intervento risolutivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa”. Lo dice all’ingresso dell’ospedale Monaldi Patrizia Mercolino, la madre del bimbo in gravi condizioni dopo aver ricevuto due mesi fa il trapianto di un cuore danneggiato. Patrizia ha ricevuto all’interno dell’ospedale, lontano da cronisti e telecamere, la visita di solidarietà del cardinale Domenico Battaglia. Con lei l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: “Nel caso di un nuovo trapianto – ha detto – non dovrebbe eseguirlo lo stesso medico del primo intervento, che immaginiamo sia, come atto dovuto, tra i sanitari indagati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Patrizia ha scoperto che suo figlio ha subito un trauma cerebrale a causa di un incidente stradale, e non si dà pace.

Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli.

