Bimbo trapiantato la mamma | Lui è un guerriero e io non mollo
La mamma di un bambino trapiantato afferma: “Lui è un guerriero e io non mollo”. La donna racconta che il piccolo sta affrontando con coraggio la difficile attesa di un nuovo cuore, mentre le speranze si concentrano sulla possibilità di un intervento risolutivo.
Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa”. Lo dice all’ingresso dell’ospedale Monaldi Patrizia Mercolino, la madre del bimbo in gravi condizioni dopo aver ricevuto due mesi fa il trapianto di un cuore danneggiato. Patrizia ha ricevuto all’interno dell’ospedale, lontano da cronisti e telecamere, la visita di solidarietà del cardinale Domenico Battaglia. Con lei l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: “Nel caso di un nuovo trapianto – ha detto – non dovrebbe eseguirlo lo stesso medico del primo intervento, che immaginiamo sia, come atto dovuto, tra i sanitari indagati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Un cuore sbagliato per suo figlio, mamma Patrizia: “Ha ematomi nel cervello ma io non mollo”
Patrizia ha scoperto che suo figlio ha subito un trauma cerebrale a causa di un incidente stradale, e non si dà pace.
Napoli, cuore “bruciato” trapiantato a bimbo di 2 anni: terzo medico sospeso. L’appello della mamma
Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Argomenti discussi: Trapiantato a bimbo cuore danneggiato: sei indagati tra medici e sanitari; Trapiantato un cuore danneggiato: la denuncia della mamma, la corsa verso una nuova operazione; Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, la mamma: Ore disperate; Bimbo con cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino: Bugie sull’intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo.
Bimbo trapiantato, la mamma 'lui è un guerriero e io non mollo'E' un guerriero. E come lui, io non mollo. Deve arrivare un nuovo cuore per farlo tornare a casa. Lo dice all'ingresso dell'ospedale Monaldi Patrizia Mercolino, la madre del bimbo in gravi condizion ... ansa.it
Bimbo trapiantato, la mamma e il cardinale Battaglia pregano insiemeLe condizioni restano gravi ma stabili. Attesa per un nuovo cuore, dopo quello danneggiato. Il legale della famiglia chiede che non sia la stessa equipe ad operarlo ... rainews.it
Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al Monaldi. Incontro con la mamma e poi la preghiera all'esterno del reparto #ANSA x.com
Il legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato stamane una integrazione alla querela già depositata nelle scorse settimane. Lo stesso Petruzzi, all'uscita dalla stazione dei carabinieri di Cimitil facebook