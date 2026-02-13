Cuore ‘bruciato’ trapiantato a un bimbo di 2 anni l’appello madre | Ne serve uno nuovo resta poco tempo Sequestrato box del trasporto

A Napoli, la madre di un bambino di due anni ha lanciato un appello disperato: “Resta poco tempo, serve un cuore nuovo”. Il piccolo, che ha subito un trapianto di cuore “bruciato”, è attualmente collegato alle macchine in attesa di riceverne uno sano, mentre le autorità indagano sulla gestione del trasporto, dopo il sequestro del box usato per il trasferimento dell’organo. La procura ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha promesso un’inchiesta approfondita sulla vicenda. Tuttavia, la

Napoli, 13 febbraio 2026 - Sei persone iscritte nel registro degli indagati, medici e paramedici, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha promesso un'indagine della Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania e la procura che ha sequestrato il box con il quale i medici hanno trasportato il cuore lesionato, tutto ciò non cambia la vera emergenza: c'è un bambino di due anni attaccato alle macchine che attende di tornare a vivere una vita normale, serve un cuore sano. "Serve un cuore, resta poco tempo”. Lo scorso 23 dicembre al piccolo è stato trapiantato un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, utilizzato in luogo del ghiaccio normale durante il trasferimento da Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su cuore bruciato

Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita.

Sono ore decisive per Tommaso, il bambino di due anni che da quasi due mesi lotta in ospedale a Napoli.

Ultime notizie su cuore bruciato

