Torino | Salvini ' lavoriamo per sgomberare centri sociali da nord a sud'
Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per sgomberare i Centri sociali a Torino, Milano, Roma, Livorno, da nord a sud. Sono ritrovi abusivi di delinquenti". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
