Napoli il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile | arrivato il parere dei medici dell' ospedale Bambino Gesù di Roma

Il bambino di Napoli, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un trapianto dopo il parere negativo dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il cuore, che era stato trasportato con il ghiaccio secco, ha subito danni irreparabili durante il trasferimento. Il ministro Schillaci ha deciso di inviare ispettori nelle due città per fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, i carabinieri hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto dell’organo, sospettando possibili irregolarità.

In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Per avere un parere sulla possibilità di sottoporre a un nuovo intervento il bimbo e sulla disponibilità di una équipe medica specializzata proveniente dal nosocomio romano che possa affiancare i chirurghi del Monaldi di Napoli. Ma la risposta attesa dalla Capitale non è stata positiva. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù - ha detto il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della tramissione "Mi manda Raitre" - non è più trapiantabile».

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore.

