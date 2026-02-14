Il legale della famiglia ha comunicato in televisione che, secondo i medici dell’ospedale Bambin Gesù, il bambino di Napoli non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore. La decisione deriva dal fatto che il suo cuore attuale è stato gravemente danneggiato da un incendio, rendendo impossibile l’intervento. Il bambino, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Monaldi, ha subito danni estesi che compromettono le possibilità di un nuovo trapianto.

Il lieto fine non è arrivato. Il bambino di Napoli trapiantato con il "cuore bruciato", attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi del capoluogo campano in condizioni gravi, «non è più trapiantabile». Il parere viene dai medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del piccolo che nutriva ancora un po' di speranza. L'annuncio che il parere dell'ospedale era arrivato e non dava buone notizie è stato dato in tv, in collegamento con la trasmissione Mi manda Raitre, dal legale della famiglia Francesco Petruzzi. Cuore "bruciato", la mamma del bimbo: «Ora è primo nella lista in Italia». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famiglia

Il legale del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato al Monaldi di Napoli ha cambiato versione, affermando che il piccolo non è inabile al trapianto.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Il cuore ‘bruciato’ prima del trapianto? L’organo ha vitalità limitata, nella concitazione vietato sbagliare il refrigerante; Napoli, cuore bruciato. La corsa contro il tempo per salvare il bambino: Ha ancora 48 ore di vita.

Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famigliaIl lieto fine non è arrivato. Il bambino di Napoli trapiantato con il cuore bruciato, attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi del capoluogo ... leggo.it

Cuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il cuore bruciato. «Secondo ... ilmattino.it

La madre del bimbo di 2 anni a cui hanno trapiantato, a Napoli, un organo danneggiato: «Voglio che all’operazione partecipino i medici del Bambino Gesù». L’équipe romana pronta a partire facebook

Lo rivela il legale della famiglia. le condizioni cliniche si aggravano. La madre, Patrizia, attende con ansia il responso di un consulto con i sanitari del Bambin Gesù x.com