napoli contro la roma rientra mctominay beukema completa la difesa

McTominay torna a giocare per il Napoli dopo un infortunio e spera di essere decisivo contro la Roma. La sua presenza può cambiare le sorti della partita, mentre Beukema completa il reparto difensivo. Nel frattempo, Gilmour si è allenato con il gruppo e potrebbe sedersi in panchina già questa sera.

È quando il gioco si fa duro che bisogna interrogare sé stessi e capire se è arrivato il momento di rischiare: in quest’alba d’un nuovo giorno, alla vigilia di una notte che sa molto di Champions League, le risposte galleggiano nell’aria e Scott McTominay le cerca da sé, andando incontro alla "sentenza". Napoli-Roma ha un magnetismo che stordisce, ha il sapore di un mezzo (?) spareggio e interrogandosi, dopo aver avvertito i segnali del corpo, lo scozzese sa che siamo all’ora del giudizio. Il fisico statuario è un elemento, e di spessore, e questo riposo insolito è stato sfruttato per fronteggiare il problema tendineo al gluteo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domenica sera il Napoli torna in campo contro la Roma alle 20:45.

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e i tifosi sono in attesa di conoscere la formazione.

Antonio Conte sarebbe orientato a quattro cambi di formazione per la gara che il Napoli disputerà contro la Roma domani sera al Maradona. facebook