Napoli De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto a Conte | i dettagli
Il Napoli valuta il futuro di Antonio Conte, con il presidente De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto. La questione sarà al centro delle discussioni nelle prossime settimane, mentre la società analizza le opzioni per consolidare il progetto tecnico. L’eventuale accordo potrebbe influenzare gli sviluppi della stagione e la programmazione futura della squadra.
Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe diventare uno dei temi caldi della fase finale della stagione. Aurelio De Laurentiis starebbe infatti pensando di anticipare i tempi, presentando all’allenatore una proposta di rinnovo contrattuale prima della chiusura dell’annata. Il presidente azzurro sarebbe pronto a formulare un’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’accordo attuale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
