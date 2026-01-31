Napoli e il retroscena Federico Chiesa | da sempre un pupillo di Conte e De Laurentiis

Il Napoli si muove sul mercato con decisione. La società punta su giocatori di qualità, già pronti per inserirsi nel progetto. Con Antonio Conte in panchina, il club cerca di rafforzare la rosa in modo rapido e mirato. Federico Chiesa, da sempre nel mirino, rappresenta un obiettivo concreto per la squadra azzurra.

Con Antonio Conte in panchina, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, seguendo una linea chiara: profili di qualità, già pronti e funzionali a un progetto tecnico ambizioso. Tra i nomi che da tempo orbitano nell’orbita azzurra ce n’è uno che mette d’accordo tutti, dall’allenatore alla dirigenza, fino al presidente Aurelio De Laurentiis: Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano è da sempre uno dei pupilli di Conte, che ne apprezza intensità, duttilità tattica e mentalità vincente. Non è un mistero che il Napoli abbia provato a portarlo in azzurro già in passato, in particolare poco prima del suo trasferimento dalla Juventus al Liverpool.🔗 Leggi su Dailynews24.it

