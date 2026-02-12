Domenica sera il Napoli torna in campo contro la Roma alle 20:45. La squadra di Spalletti punta a vincere davanti ai propri tifosi, con alcune novità in difesa. Beukema, che ha fatto bene contro il Como, dovrebbe essere riconfermato, mentre Buongiorno rientra dopo aver riposato in Coppa Italia e prende il posto di Juan Jesus, squalificato. La partita si preannuncia combattuta, con i giocatori pronti a dare il massimo.

Il Napoli domenica alle 20:45 affronterà la Roma in campionato. Nella probabile formazione azzurra, dovrebbe essere riconfermato Beukema dopo una buona prestazione col Como, e rientrerà Buongiorno (che aveva riposato in Coppa Italia) per sostituire lo squalificato Juan Jesus. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise: In vista di Napoli-Roma, la strada maestra percorsa da Conte è recuperare energie, affidarsi agli aspetti positivi: dalla valorizzazione di Vergara, allo spirito di reazione della squadra che non si fa piegare dalle difficoltà. Oggi ci sarà al centro sportivo di Castel Volturno un allenamento congiunto con l’Ischia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, contro la Roma torna Buongiorno (con Beukema e Rrahmani)

Manca poco al calcio d’inizio di Genoa-Napoli, in programma alle 18:00.

Il Napoli ritrova Rrahmani, che torna in campo dopo l’infortunio.

