MVP della 27ª giornata di EuroLeague | Jean Montero domina con il Valencia

La partita tra Valencia e la sua squadra ha visto Jean Montero protagonista assoluto. Il giovane ha trascinato i suoi con una prestazione da MVP, dominando in lungo e in largo e lasciando il pubblico senza parole. La sua energia e il suo talento hanno fatto la differenza, regalando ai valenciani una vittoria importante nel 27° turno di EuroLeague.

Il 27° turno dell'Eurolega ha messo in luce la crescita di giovani talenti e la continuità di alcuni veterani, con una serata memorabile segnate da cifre personali importanti e partite decisive. Tra i protagonisti, Jean Montero del Valencia Basket ha offerto una prestazione da record che ha contribuito al successo esterno della sua squadra ai supplementari contro l'Hapoel IBI Tel Aviv, conquistando il titolo di MVP del turno. Montero ha chiuso la serata con 38 PIR, il valore più alto del turno, associato a 29 punti, suo record stagionale. Ha infilato 710 da due punti, 26 da tre e si è mostrato impeccabile ai liberi con 99.

