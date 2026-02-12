MVP Elena Pietrini guida il Milano alla vittoria 3-1 sul San Giovanni con 17 punti

Elena Pietrini ha trascinato il Milano alla vittoria contro il San Giovanni, con un punteggio di 3-1. La giocatrice ha messo a segno 17 punti, portando la sua squadra a conquistare tre punti importanti all’Allianz Cloud. La partita si è accesa fin dai primi set, con il Milano che ha dimostrato determinazione e solidità. Alla fine, il team ha portato a casa il risultato, consolidando la posizione in classifica.

La Numia Vero Volley Milano conquista una vittoria decisiva all'Allianz Cloud, chiudendo l'undicesima giornata di ritorno della Regular Season con un 3-1 contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La squadra di coach Lavarini mostra autorità in battuta, solidità in muro e continuità in attacco, confermando una prestazione complessivamente positiva e un impatto determinante dei capitani e delle goleador in campo. La partita prende subito una direzione netta a favore della formazione milanese, grazie a una partenza decisa che permette di imprimere ritmo alleincrociate e alle battute. L'equilibrio si rompe con un accelerazione di Akimova e con una gestione efficace del primo parziale, che Milano chiude 25-21, dopo aver tenuto il comando fino a metà set.

