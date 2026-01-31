Musica il 6 luglio Edoardo Bennato per la prima volta in piazza San Marco a Venezia

Venezia Il 6 luglio, Piazza San Marco si trasforma in un palcoscenico speciale. Edoardo Bennato sale sul palco per la prima volta in questa location iconica. L’evento, organizzato dal Festival della Bellezza, attira un pubblico vasto e appassionato. La piazza si riempie di musica e di emozioni, mentre l’artista italiano porta sul palco il suo repertorio, rendendo omaggio a uno dei protagonisti più amati della musica italiana. È una serata che resterà impressa negli occhi di chi c’era.

Piazza San Marco a Venezia quella notte sarà tutta per lui in uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026: il 6 luglio Edoardo Bennato propone il primo dei suoi concerti-evento, un appuntamento d'eccezione ideato col Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana, in uno dei contesti più celebri e prestigiosi al mondo. "Un'altra serata di musica a Venezia con la 'Prima' di Edoardo Bennato: in piazza arriva un artista che ha fatto la storia del rock e della canzone d'autore italiana, in uno dei luoghi più iconici e prestigiosi del mondo – afferma il sindaco Luigi Brugnaro- Venezia continua ad accogliere grandi protagonisti della musica, sempre nel segno del rispetto e della valorizzazione della Città.

