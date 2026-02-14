muro travolge il dehors del ristorante c1bo a roma la parete di 100 anni di viale tirreno area delicata

Un muro di 100 anni in viale Tirreno a Roma si è staccato, travolgendo il dehors del ristorante C1BO e sommergendo i tavoli con terra e rocce. La parete si è sgretolata all’improvviso, creando un grosso incidente nella zona, che è stata immediatamente dichiarata area interdetta. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

Paura a Montesacro, dove un muro di contenimento è crollato nel cortile del ristorante C1BO, in viale Tirreno. Il cedimento ha travolto il dehors del locale, riempiendo l’area esterna di terra, rocce e detriti. Per fortuna non ci sono stati feriti, poiché i clienti al momento del crollo stavano pranzando all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere le bombole del gas. Crollo a Montesacro: distrutto il dehors Erano circa le 13:30 di sabato quando il muro in tufo al civico 2 di viale Tirreno è venuto giù all’improvviso. Il materiale ha sommerso completamente l’area esterna del ristorante C1BO, distruggendo tavoli, sedie in metallo e piante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un muro di un edificio privato è crollato in viale Tirreno, vicino a Corso Sempione a Roma, causando il crollo di alcune pietre sulla strada.

Un muro si è improvvisamente sgretolato nel dehors di un ristorante a Montesacro, causando una frana che ha coperto tavoli e sedie con detriti e rocce.

