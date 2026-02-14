Montesacro frana nel dehors del ristorante | Il muro è venuto giù all’improvviso

Un muro si è improvvisamente sgretolato nel dehors di un ristorante a Montesacro, causando una frana che ha coperto tavoli e sedie con detriti e rocce. La caduta è avvenuta durante un temporale, anche se l’area era già stata transennata per il rischio di pioggia. Questa mattina, i clienti hanno assistito inaspettati alla scena mentre il personale cercava di mettere in sicurezza il locale.

