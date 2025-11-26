Muore 78enne nell' auto finita nel fosso la Lega di Cascina | Strada priva delle paratie di sicurezza
Pone una questione di sicurezza stradale la Lega di Cascina, a seguito del tragico incidente di ieri, 25 novembre, dove ha perso la vita una donna. I fatti sono avvenuti in località San Giorgio: per cause ancora da definire, l'auto con a bordo moglie e marito è uscita di strada finendo in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Esce dal bar della Gioventù dopo il pomeriggio passato con gli amici, 78enne precipita dalle scale e muore dopo due giorni di agonia - facebook.com Vai su Facebook
Muore 78enne nell'auto finita nel fosso, la Lega di Cascina: "Strada priva delle paratie di sicurezza" ift.tt/35WxENe ift.tt/tl8o4Q7 Vai su X
Tragedia in Toscana, l’auto affonda nel canale, 78enne irpina muore affogata. Il marito salvato da un passante - Un’auto con a bordo una coppia di anziani è finita fuori strada, ribaltandosi in corrispondenza di una curva nel fosso pieno d’acqua in via Santa Maria, nel ... Lo riporta corriereirpinia.it
Auto finisce in un fosso, muore 79enne - Arnaccio, nel comune di Cascina: un'auto con a bordo una coppia di coniugi è finita in un fosso pieno d'acqua. Segnala rainews.it
Incidente sulle strade del Potentino, muore 78enne finendo con l'auto contro il guardrail - Sul posto hanno lavorato Carabinieri, Vgf e operatori sanitari del 118 ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it