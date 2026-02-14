Claudio Sterpin è morto dopo aver incontrato Liliana Resinovich poco prima della sua scomparsa, un fatto che ha suscitato molte domande nella comunità triestina. Sterpin, che era l’ultimo a parlare con la donna, aveva incontrato Liliana nel suo appartamento la mattina del 14 dicembre 2021, pochi istanti prima che lei sparisse senza lasciare tracce. La sua morte avviene a pochi mesi dalla tragica scoperta del corpo di Liliana, trovata nel bosco dell’ex Opp il 5 gennaio successivo.

È morto Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 Gennaio successivo nel boschetto dell' ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera - 13 febbraio - dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani (14 febbraio) a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Sterpin è stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa ed ha sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima.

© Ilmessaggero.it - Claudio Sterpin è morto, era l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a sentirla il giorno della sua scomparsa

La famiglia di Liliana Resinovich si prepara a sporgere denuncia contro la Procura di Trieste.

