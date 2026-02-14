Claudio Sterpin morto a 86 anni l' amico di Liliana Resinovich | fu l' ultimo a parlare con lei prima della scomparsa

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a Trieste a 86 anni. La sua scomparsa si deve a cause naturali, secondo quanto riferito dai medici. Sterpin era stato l’ultimo a parlare con Liliana prima che sparisse, e testimoni raccontano che aveva cercato di convincerla a non lasciare la città. La sua morte rappresenta un tassello importante nella vicenda della scomparsa di Resinovich.

Claudio Sterpin, l'uomo legato da un rapporto di amicizia con Liliana Resinovich, è morto a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Ex maratoneta, l'uomo aveva 86 anni. Sterpin era stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa ed ha sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima. Liliana scomparve a Trieste il 14 dicembre 2021 e fu ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell'ex Opp. 🔗 Leggi su Leggo.it

