Claudio Sterpin è morto, e questa perdita cambia il corso delle indagini sul caso Resinovich. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha fatto riemergere dubbi e interrogativi su come procedere con le verifiche. Un dettaglio che fa riflettere: Sterpin era una figura chiave nelle testimonianze raccolte finora.

Quando se ne va una persona, a volte sembra che si porti via anche una parte di storia. La morte di Claudio Sterpin riaccende i riflettori sul caso Liliana Resinovich, uno dei misteri più discussi della cronaca italiana recente: non perché le indagini si fermino, ma perché scompare uno dei volti-simbolo di questa vicenda. Sterpin è morto a Trieste nelle ultime ore. Aveva 85 anni. E per chi ha seguito il caso fin dall’inizio, il suo nome non è mai stato “solo un nome”: è stato presenza, voce, insistenza. Una specie di vento contrario contro l’idea che tutto potesse chiudersi con una spiegazione comoda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Morto Claudio Sterpin, cosa succede adesso alle indagini sul caso Resinovich

Claudio Sterpin è deceduto, e questa perdita potrebbe cambiare il corso delle indagini sul caso Resinovich.

Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, è morto a Trieste, dopo essere stato coinvolto nel caso di Liliana Resinovich.

