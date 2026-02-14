Addio a Claudio Sterpin | maratoneta e personaggio chiave nel caso Resinovich

Claudio Sterpin, maratoneta e figura centrale nel caso Resinovich, è morto dopo aver combattuto per ottenere verità e giustizia per Liliana Resinovich. La sua battaglia si era intensificata negli ultimi mesi, quando aveva pubblicamente chiesto risposte sulle circostanze della scomparsa della donna, con cui affermava di aver avuto una relazione. Sterpin aveva deciso di partecipare attivamente alle indagini, sperando di fare luce su un caso che aveva attirato l’attenzione dell’intera comunità.

"Fino a quando sarò vivo continuerò a chiedere verità e giustizia per Lilly". Prima di tagliare l'ultimo traguardo che si era prefissato, quello legato all'esito dell'indagine per omicidio di Liliana Resinovich, donna con cui diceva di avere avuto una relazione, Claudio non ce l'ha fatta. Ma sarebbe davvero poco rispettoso ridurre la vita di Sterpin a mero testimone, o presunto tale, nel caso della morte della sessantatreenne. Maratoneta di spicco per decenni, portò a casa risultati eccellenti anche nell'organizzazione di corse e maratone. Autista della Trieste Trasporti (allora si chiamava Act), Claudio aveva avuto due mogli.