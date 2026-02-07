Liliana Resinovich Claudio Sterpin pronto all' esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte

La famiglia di Liliana Resinovich si prepara a sporgere denuncia contro la Procura di Trieste. Claudio Sterpin, l’uomo che avrebbe avuto una relazione con la donna, manifesta tutta la sua insoddisfazione per come sono state condotte le prime indagini sulla sua morte, avvenuta a gennaio 2022. Sterpin denuncia errori che, a suo dire, hanno compromesso la ricerca della verità fin dall'inizio e annuncia che passerà alle vie legali per fare chiarezza.

Claudio Sterpin, ex bersagliere e maratoneta, prova un'altra impresa delle sue: lottare per la verità sul caso di Liliana Resinovich. L'ex amante della donna sta preparando un esposto affinché si approfondisca l'operato della Procura che ha svolto le prime indagini sulla morte di Lilly, il cui corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste circa 20 giorni dopo la sua scomparsa. Sterpin ha parlato di "errori grossolani". Perché Sterpin parla di "errori" della Procura sul caso Resinovich Il sequestro "tardivo" dei cellulari di Sterpin e Visintin Le lesioni sul corpo di Lilly Resinovich Perché Sterpin parla di "errori" della Procura sul caso Resinovich Fin dal principio Claudio Sterpin sostiene che Liliana Resinovich non si sia suicidata e che l'indiziato principale per l'omicidio resta il marito Sebastiano Visintin.

