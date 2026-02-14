Morto Claudio Sterpin a 85 anni l' amico di Liliana Resinovich | fu l' ultimo a parlare con lei prima della morte della donna

Claudio Sterpin, ex maratoneta triestino di 85 anni, è morto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio all’ospedale di Cattinara, dove era ricoverato da alcuni giorni. Sterpin fu l’ultimo a parlare con Liliana Resinovich prima della sua morte e negli anni ha più volte chiesto risposte sulla scomparsa della donna, affrontando anche scontri legali e processi. La sua morte arriva a pochi mesi dalla fine di un lungo confronto in tribunale.

