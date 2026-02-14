Morte di Mario Capobianco Mastella | La violenza mina la dignità e l’umanità

Mario Capobianco è morto a causa delle lesioni riportate durante un'aggressione avvenuta il 24 gennaio in centro città. Il sindaco Mastella ha commentato che la violenza di quel giorno ha ferito non solo Capobianco, ma anche il senso di sicurezza di tutta la comunità. La sua famiglia e i residenti della zona si uniscono nel cordoglio, mentre si chiede che vengano presi provvedimenti più severi contro i violenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il decesso di Mario Capobianco, vittima di una crudele aggressione lo scorso 24 gennaio in città, segna un momento di dolore e costernazione. La famiglia aveva lanciato un accorato appello, le avevamo garantito che avremmo dato un pieno sostegno umano e istituzionale. Il precipitare fatale della situazione provoca tanta amarezza”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Resta la preghiera per la vittima, mentre la giustizia farà il suo corso per accertare le responsabilità circa un episodio che oggi assume contorni giudiziari assai più gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il sindaco Mastella si schiera dalla parte di Mario, vittima di una violenta aggressione al rione Libertà.

Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, è morto all’ospedale «San Pio» dopo essere stato violentemente picchiato la sera del 24 gennaio nel rione Libertà.

