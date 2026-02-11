Mastella | Solidarietà a Mario e ai suoi cari vittime di violenza non siano lasciate sole

Il sindaco Mastella si schiera dalla parte di Mario, vittima di una violenta aggressione al rione Libertà. In un messaggio pubblico, esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia, condannando l’episodio e sottolineando che nessuno dovrebbe rimanere solo di fronte a certi fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo solidarietà e vicinanza umana alla famiglia di Mario, vittima di un grave episodio di violenza avvenuto alla fine dello scorso mese di gennaio al rione Libertà. L’appello accorato dei suoi cari trova il mio sostegno, affinché non resti solo ad affrontare un ulteriore travaglio psichico e fisico. L’appiglio delle istituzioni deve essere garantito e lo Stato non può voltarsi dall’altra parte di fronte a chi – vittima una volta – teme nuovamente. Metteremo in campo, con discrezione e nel rispetto dei ruoli che competono agli organi dello Stato, ogni utile strumento per salvaguardare Mario”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

