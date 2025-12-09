Indagine Confindustria sul lavoro nel 2025 | l’IA accelera nelle imprese italiane

Roma, 9 dicembre 2025 – L’ intelligenza artificiale entra sempre più nei processi produttivi e organizzativi delle imprese, ma la capacità di sfruttarne davvero il potenziale resta ancora parziale. È la fotografia che emerge dall’ Indagine Confindustria sul lavoro 2025, presentata oggi nella sede confederale. Quasi un’azienda su due risulta coinvolta, a vario livello, in un percorso di trasformazione tecnologica che riguarda soprattutto i servizi e le realtà di maggiori dimensioni: l’11,5% utilizza già o sta testando soluzioni basate su algoritmi avanzati, mentre il 37,6% ne sta valutando l’introduzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

