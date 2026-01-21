È stata resa definitiva la sentenza riguardante la morte di Antonio Monda, agente penitenziario salentino di 43 anni, deceduto a causa del fumo passivo sul lavoro. La decisione conferma la condanna del Ministero, chiudendo un procedimento iniziato anni fa. Ricordiamo così una vicenda che evidenzia i rischi professionali e l'importanza della tutela della salute dei lavoratori in ambito penitenziario.

La sentenza è diventata definitiva. Scrivemmo a maggio 2024: Il poliziotto penitenziario Salvatore Monda, salentino, morì tredici anni fa per una malattia ai polmoni. Aveva 43 anni, la metà dei quali di servizio. Aveva lavorato in alcune carceri pugliesi, quello di Lecce, quello di Taranto. Anche nel carcere di Milano. Non fumatore aveva dovuto fare i conti con il fumo passivo sul posto di lavoro, ciò che ha caratterizzato il procedimento avviato su istanza dei familiari per vedere considerato alla stregua di morte sul lavoro il suo decesso. In primo grado il ministero della Giustizia fu condannato a risarcire i familiari di Salvatore Monda con circa un milione di euro: quella del tribunale di Lecce fu la prima sentenza del genere in Europa, secondo quanto evidenzia il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Agente penitenziario salentino morì per il fumo passivo sul lavoro: sentenza definitiva, ministero condannato Antonio Monda aveva 43 anni

